РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 дек. В подмосковном Подольске коммерческие перевозчики не будут менять расписание автобусов в новогоднюю ночь и каникулы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации.

В новогоднюю ночь до 05:00 будут работать пять троллейбусов: по маршруту №1 с заездом в микрорайон Кузнечики; №№2 и 4 – по одному троллейбусу; №3 – два троллейбуса. Автобусы Автоколонны №1788 с 1 по 8 января 2019 года будут работать по расписанию выходного дня.

«Коммерческие перевозчики ООО «Автомиг», ООО «Автомигтранс», ООО «Скиф Транс», ООО «Глобал» будут работать без изменения графика движения», – сказал сотрудник.

По его словам, в Рождественскую ночь после праздничного богослужения от Троицкого собора, церкви Знамения в Дубровицах, Никольской церкви на Красной Горке будут организованы специальные автобусные маршруты.