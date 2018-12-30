РИАМО - 30 дек. В Москве задержали мужчину, который может быть причастен к безвестному исчезновению женщины, выехавшей из столицы в Тулу на автомобиле с попутчиком, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Вечером 23 декабря 29-летняя женщина покинула место работы и направилась на своем Audi из центра Москвы в Тулу. До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно. В ходе поисков было установлено, что через сервис поиска попутчиков в автомобиль к женщине подсел мужчина, это было в районе одной из станций метро на юге столицы. После машина продолжила движение в сторону Подмосковья.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения женщины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

Она добавила, что благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям был установлен и задержан мужчина 1979 года рождения, возможно, причастный к безвестному исчезновению женщины.

«В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий. Следователи продолжают проводить поисковые мероприятия по установлению местонахождения. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила Иванова.