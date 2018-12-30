РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. В подмосковных Люберцах во время новогодних праздников будут работать свыше 20 катков и семь лыжных трасс, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Впереди – новогодние праздники и школьные каникулы. Проведите их весело и с пользой для здоровья. В этом году (2018 году – ред.) мы подготовили для вас 24 катка и семь лыжных трасс», – написал Ружицкий.

Он добавил, что малыши вместе с родителями смогут покататься на горках в парках и дворах городского округа Люберцы. Полный адресный перечень зимних спортивных объектов размещен на официальном сайте.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Отдыхайте, набирайтесь сил, занимайтесь спортом, ведь Люберцы – территория спорта», – заключил глава.