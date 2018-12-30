РИАМО - 30 дек. В столичном районе Отрадное два человека получили ранения в результате столкновения двух автомобилей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«29 декабря в 22:55 поступило сообщение о ДТП в районе дома 10 на улице Декабристов. Столкнулись два транспортных средства - автомобили Kia и Audi. В результате ДТП два человека получили ранения - водитель и пассажир Kia», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что оба пострадавших были госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.