РИАМО - 30 дек. Неизвестный ранил из травматического оружия двух человек на улице Гагарина в подмосковном Домодедове, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ночь на 29 декабря злоумышленник стрелял из пистолета в районе кафе на улице Гагарина в Домодедове. Пострадали мужчина и женщина», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что между двумя компаниями произошла драка.

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