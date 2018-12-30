РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 дек. Жители городского округа Люберцы подали более 520 обращений на портал «Добродел» за прошедшую неделю, чаще всего горожане жаловались на нарушение правил уборки тротуаров от снега и наледи, сообщается на интернет-портале.

«С 22 по 28 декабря через портал «Добродел» были поданы 525 жалоб от жителей городского округа Люберцы. Самой популярной темой стал вопрос нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, тротуара, площади – 53 обращения», – говорится в сообщении.

Кроме того, на портал поступили 37 обращений о необходимости очистить дороги от снега и наледи, 17 – на нарушение правил уборки и вывоза загрязненного снега и наледи на газоне. Также 17 жителей отметили незаконное размещение информационных материалов на нежилых зданиях, сооружениях, тротуарах, еще 16 пожаловались на нарушение правил уборки территории контейнерной площадки.

Пользователи портала подтвердили вынесение решения по 192 жалобам. На данный момент по 14 заявкам граждан очистили дороги от снега и наледи, по 11 устранили незаконно размещенные информационные материалы на нежилых зданиях, сооружениях, тротуарах. Помимо этого, по 11 обращениям устранили нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворового проезда, тротуара, площади, по девяти убрали таблички и баннеры со столбов. Также по восьми заявкам убрали детские игровые и спортивные площадки.