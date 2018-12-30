РИАМО - 30 дек. На экранах в поездах московского метро в новогоднюю ночь можно будет увидеть поздравление президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Впервые в новогоднюю ночь пассажиры московского метро смогут увидеть официальное поздравление президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина на экранах, установленных в вагонах поездов, в эфире «Москвы 24». Транслировать видеообращения вместе с титрами будут около 9 тысяч экранов в 1820 вагонах поездов», - говорится в сообщении.

Также в полночь традиционную новогоднюю речь Путина пассажиры услышат на эскалаторах. Поздравление президента смогут посмотреть и пользователи бесплатного Wi-Fi – прямую трансляцию новогоднего обращения для них обеспечивают третий год подряд.

«За 15 минут до Нового года в сети MT_FREE отключается реклама при авторизации, а пользователи попадают на специальную поздравительную страницу, где могут в прямом эфире посмотреть обращение главы государства», - уточняется в материале.

Столичное метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. В рождественскую ночь работа метро и МЦК будет продлена до 02:00.