РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 дек. В микрорайоне Опытное поле подмосковных Котельников торжественно открыли каток с прокатом коньков и обогреваемыми раздевалками, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Андрей Булгаков.

«Вот такой стильный каток «Оранж Парк» теперь есть у нас в городе, в микрорайоне Опытное поле. Здесь все сделано для комфорта посетителей: обогреваемые раздевалки, прокат коньков», – написал Булгаков.

Он добавил, что там также оборудован фудкорт, где можно согреться чаем, кофе, безалкогольным глинтвейном. Булгаков пояснил, что для жителей города вход на каток бесплатный. Для остальных желающих стоимость – 200 рублей в будни, 250 рублей в выходные, дети до 4 лет – бесплатно.

Каток будет работать до 1 апреля. Его площадь составляет 800 квадратных метров.

С воскресенья по четверг сеансы будут начинаться в 11:00, длительность сеанса – 1,5 часа, перерыв между ними составляет 30 минут. Последний сеанс начинается в 21:00, заканчивается в 22:30. В пятницу и субботу сеансы начинаются с 10:00, последний – в 22:00 и заканчивается в 23:30.