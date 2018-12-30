РИАМО - 30 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта более 900 килограммов черной икры, которая является продуктом не встречающегося в природе гибрида рыб, на этикетке же были напечатаны ложные сведения о продукте, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардии по Москве и Тверской области пресекли попытку обмана потребителей на сумму свыше 50 миллионов рублей», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и молекулярно-генетического анализа полицейскими установлено, что черная икра, реализованная злоумышленниками, является продуктом гибрида калуги на амурского осетра, который в природе не встречается. Информацией на этикетке покупателя намеренно вводили в заблуждения, указывая, что продукция произведена по старинному астраханскому рецепту.

Фасовка икорной продукции осуществлялась в Тверской области, затем поставлялась в элитные продуктовые магазины столицы.

«Всего изъято около 395 килограммов икорной продукции, что в пересчете на среднюю рыночную стоимость составляет более 23 миллионов рублей, а снято с реализации в продуктовых магазинах 507 килограммов на общую сумму более 30 миллионов рублей», – уточняется в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Расследование уголовного дела продолжается.