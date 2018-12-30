РИАМО - 30 дек. Столичным водителям посоветовали пересесть с личных автомобилей на городской транспорт при поездках в центр города в воскресенье, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок в центр Москвы сегодня. Напоминаем о традиционном усилении мер безопасности на всей транспортной системе Москвы и увеличении количества досмотров пассажиров и багажа. Убедительно просим относиться к таким мерам с пониманием», - говорится в сообщении.

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре столицы перекрыли улицы, из-за этого будет ограничен и доступ к городским парковкам, которые расположены на этих улицах.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.