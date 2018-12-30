РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 дек. В министерстве инвестиций и инноваций Московской области подвели итоги конкурса на самую инновационную елку, победителем стал Центр молодежного инновационного творчества «Призма», сообщил в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Андрей Булгаков.

«Елка, сделанная ребятами (ЦМИТ «Призма» – ред.) из нашего города (Котельники – ред.), заняла первое место в конкурсе от министерства инвестиций и инноваций Московской области. Ура, гордимся», – написал Булгаков.

Победители получат от министерства шоколадные подарки, в том числе символ Нового 2019 года – хрюшку. В голосовании приняли участие свыше тысячи человек. Всего в финале соревновались ЦМИТ «Техношкола» Люберец, ЦМИТ «Призма» из Котельников и ЦМИТ из Жуковского.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области в своем Instagram провело конкурс на самую инновационную елку. В конкурсе участвовали ЦМИТы Подмосковья. Они должны были создать новогоднюю ель при помощи 3D-принтеров и другого современного оборудования.