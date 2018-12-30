РИАМО - 30 дек. В столице местами наблюдается дымка, видимость на дорогах составляет от 4 до 6 километров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Утро нынешнего дня встречает москвичей и гостей столицы легким морозцем. В 9:00 на главной метеостанции ВДНХ – минус 3,8 градуса, примерно столько же в центре – на Балчуге, в районе ТСХА – минус 4,1, в районе МГУ и в Тушине – минус 4,7 градуса.

«Погода безветренная, местами наблюдается дымка, а в районе МГУ кружит небольшой снежок, видимость на дорогах от 4 до 6 километров. Атмосферное давление повышенное, 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 90 %», – говорится в сообщении.