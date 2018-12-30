РИАМО - 30 дек. Газ подали в 473 дома после восстановления системы, нарушенной из-за пожара на газопроводе в Серпуховском городском округе, без газа еще остаются 70 частных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:25 29 декабря поступило сообщение о возгорании в Серпуховском городском округе. Происходило горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. В результате происшествия отключились газораспределительные станции Протвина, Оболенска и еще 11 населенных пунктов. Кроме того, прекращено газоснабжение на границе с Калужской областью.

«По состоянию на 06:00 30 декабря проведены следующие работы: система заполнена на 100 %, проведен перезапуск газоснабжения 1514 квартир и 473 дома, отопление и ГВС восстановлено, котельные введены в рабочий режим. Без газоснабжения остаются 70 ИЖД (частных домов – ред.)», – говорится в сообщении.

Перезапуск газа в домах будет проведен при нахождении собственников жилья.