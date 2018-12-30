РИАМО - 30 дек. В квартире на северо-востоке столицы обнаружили запертого ребенка с ссадинами на голове, его вместе с раненой матерью доставили в больницу, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Жильцы дома на северо-востоке города 29 декабря обратились в правоохранительные органы с информацией о сильном шуме в квартире.

«После вскрытия в квартире были обнаружены запертый в комнате мальчик, у которого виднелись ссадины в области головы, и его мама в ванной комнате. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении.

У женщины обнаружили несколько резаных ран. Мать ребенка госпитализирована в медицинское учреждение города. Мальчик также доставлен в медучреждение для осмотра, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ребенок пояснил, что у них с мамой произошел сильный конфликт.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавляется на материале.