РИАМО - 30 дек. Российские водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, соответствующие поправки к законодательству подготовили в МВД России, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Из текста документа следует, что владельцы смогут получить номера, находясь в любом регионе нашей страны. Однако номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован водитель», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с полным текстом проекта постановления можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На сегодняшний день закон позволяет получить для авто госномера субъекта РФ, в котором регистрируется машина.