РИАМО - 30 дек. В столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жукоувском» утром в воскресенье задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Домодедово» десять рейсов задержали, еще семь отменили. В «Шереметьеве» задержали один рейс, отмененных нет. Во «Внукове» восемь рейсов задержали, один отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержали три рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.