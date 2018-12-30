РИАМО - 30 дек. С воскресенья до 8 января в столице ограничили продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Крепкие спиртные и слабоалкогольные напитки нельзя будет купить в магазинах рядом с местами проведения массовых мероприятий. Запрет на продажу также коснется соков и газировки в стеклянной таре любого объема», - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре традиционно вводят для магазинов, расположенных рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий, площадками новогодних фестивалей.

«Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений», - подчеркнул Черников.

Также на новогодние праздники и Рождество будут традиционно усилены меры безопасности на всей транспортной системе Москвы, возрастет количество сотрудников полиции и служб безопасности транспортных предприятий, будет увеличено количество досмотров.

Особый режим доступа граждан с обязательным досмотром введут на улицах и площадях в центре столицы в новогоднюю ночь, будут работать 25 контрольно-пропускных пунктов. Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк «Зарядье».

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