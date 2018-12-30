РИАМО - 30 дек. Котельные, отключенные из-за пожара на газопроводе в городском округе Серпухов, вышли на рабочий режим, подача газа жителям возобновлена, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:25 29 декабря поступило сообщение о возгорании в городском округе Серпухов. Происходило горение газопровода, высота факела достигала 15 метров. В 03:20 был перекрыт отвод газопровода, в 04:40 прекращено факельное горение. В результате происшествия отключились газораспределительные станции Протвина, Оболенска и еще 11 населенных пунктов. Кроме того, прекращено газоснабжение на границе с Калужской областью.

«По состоянию на 01:50 проведены следующие работы: система заполнена на 100%, идет подача газа потребителям, котельные выходят на рабочий режим», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: 30 единиц техники, 130 человек, в том числе от МЧС: девять единиц техники, 34 человека.

Две котельные, питающие городской округ Протвино, ранее переводились на резервное питание дизельным топливом из-за произошедшего пожара.

Также 29 декабря была сокращена подача газа на три промышленных предприятия, запитанных от загоревшегося газопровода, с целью перераспределения газа на социально-значимые объекты.