РИАМО - 30 дек. Карантин по бешенству животных отменили на территории города Верея Наро-Фоминского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (28 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 19 марта 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: город Верея Наро-Фоминского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения сняли от южной границы деревни Тишинка до северной границы деревни Алексино и далее на запад вдоль границы городского округа до южной границы деревни Тишинка.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.