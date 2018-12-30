РИАМО – 30 дек. В 2018 году столичная подземка понесла убытки более чем на 7 миллионов рублей из-за необдуманных или хулиганских действий, обычно замена разбитого плафона обходится чуть дороже 2 тысяч рублей, а расходы на реабилитацию машиниста доходят до 15-20 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского метрополитена.

«С начала 2018 года метрополитен понес убытки на сумму более 7 миллионов рублей из-за необдуманных и/или хулиганских действий пассажиров. Сюда входят расходы на замену поврежденных дисплеев турникетов, автоматов по продаже билетов, валидаторов в вестибюлях (нужны для активации удаленного пополнения «Тройки», проверки баланса карты, ее срока действия или количества поездок)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в эту сумму входит стоимость разбитых плафонов, светильников, створок турникетов, витражей и другого остекления, а также удаление краски со стен и подвижного состава, ремонт обивки сидений и облицовки вагонов.

«Сумма исковых требований зависит от конкретного случая. Например, замена разбитого плафона на эскалаторе обходится чуть дороже 2 тысяч рублей. Расходы на реабилитацию машиниста и выплату среднего заработка за время, пока он проходил курс лечения, составляют порядка 15-20 тысяч рублей», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что, если составом управляют машинист с помощником, они оба направляются на реабилитацию. В таком случае сумма убытков метрополитена, предъявляемых ко взысканию, может доходить до 40 тысяч рублей.

«Мы будем преследовать только тех пассажиров, чьи действия нанесли имущественный ущерб Московскому метрополитену. Расследованием нарушений общественного порядка и привлечением к ответственности за это занимаются правоохранительные органы», — подчеркнул представитель пресс-службы метро.

Столичная подземка призывает пассажиров бережно относиться к метро, а также соблюдать правила пользования метрополитеном, чтобы не подвергать опасности себя и других.