РИАМО - 30 дек. Облачная погода и кратковременный снегопад ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предпоследний день уходящего года окажется облачным. Местами покружит небольшой снег. Максимальная температура в Москве - от минус 6 до минус 4, по области - от минус 8 до минус 3 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба.

«В Московском регионе ожидается умеренно морозная погода, которая окажется благоприятна для большинства здоровых людей. Лишь наиболее метеозависимые люди, чутко реагирующие на малейшие изменения температуры и атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В первую очередь, это касается людей с заболеваниями сердца и сосудов», - добавляется в материале.

Как предупреждают синоптики, из-за высокой влажности могут обостриться хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Некоторым людям может потребоваться медикаментозная поддержка.