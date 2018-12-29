РИАМО – 29 дек. Знаменитого режиссера и сценариста Марлена Хуциева госпитализировали в субботу в Москве, сообщает РЕН ТВ.

«Режиссер отказался ехать в больницу без жены, и поэтому врачам пришлось госпитализировать обоих», – отмечается в сообщении.

В настоящее время они лежат в одной палате.

«Состояние оценивается как тяжелое», – уточняется в сообщении.

93-летний Марлен Хуциев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году удостоен звания народного артиста Советского Союза, награжден Госпремией РФ (1993).