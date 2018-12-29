РИАМО – 29 дек. Минюст РФ зарегистрировал указание Центрального банка о новых тарифах ОСАГО, которые вступят в силу с 9 января 2019 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Министерство зарегистрировало указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз. Диапазон ставок базового тарифа, согласно опубликованному документу, составит от 2,7 тысячи рублей до 4,9 тысячи рублей», – отмечается в сообщении.

Центральный банк РФ в конце ноября утвердил предельный размер базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

«По данным пресс-службы регулятора, изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя, однако они позволят использовать более гибкий подход к установлению тарифов», – добавляется в материале.

Самый высокий коэффициент будет установлен для начинающих и молодых водителей – 1,87.

«Наименьшая граница тарифного коридора будет устанавливаться для автомобилистов, возраст которых превышает 59 лет, а стаж вождения более трех лет. Она составит – 0,93», – уточняется в материале.

Указание об изменении тарифов в ОСАГО поделит водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вместо четырех, как это было раньше.