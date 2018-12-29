РИАМО - 29 дек. Рузский городской округ полностью готов к встрече Нового года, украшена 21 новогодняя ель, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Город украшен, катки залиты, лыжни раскатаны, украшена 21 новогодняя ель – Рузский округ готов к встрече Нового года. Мы подготовили небольшой сюрприз для жителей - праздничный салют в новогоднюю ночь. Его запустят ровно в 2 часа ночи на территории стадиона в Рузе», – сказала исполняющая обязанности главы Рузского округа Татьяна Витушева.

Она добавила, что хорошая праздничная программа ждет жителей и в новогодние выходные в рамках проекта «Зима в Подмосковье.

Витушева также отдельно остановилась на наиболее интересных развлечениях новогодних праздников.

«С 3 по 10 января в «Трогательном зоопарке оленей» пройдут настоящие чукотские выходные. Олени и ездовые собаки, яранги и стойбище, одежда и обувь из шкур, традиционные музыкальные инструменты, песни и танцы, загадочный Белый шаман и, конечно, сами хозяева – коренныебнароды Севера», – подчеркнула она.

Также для жителей и гостей подготовлена программа «Рузская Аляска». Это катание на собачьих упряжках, экскурсии в питомник северных ездовых собак, интересные факты о сибирских хаски, мороз и отличное настроение. Большая праздничная программа подготовлена и в парке «Городок». Хороводы, конкурсы, игры для всей семьи пройдут со 2 по 7 января.

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