РИАМО – 29 дек. В преддверии Нового года в Химках прошла благотворительная елка, главными гостями которой стали порядка 300 ребят, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Поздравил ребят глава муниципалитета Дмитрий Волошин. Для детей была организована развлекательная программа, а актеры театра «Наш Дом» показали ребятам главную премьеру этой зимы – спектакль «Муми-Тролль и шляпа волшебника».

«Главными гостями традиционной благотворительной елки стали 300 ребят: дети с ограниченными возможностями здоровья, юные жители, находящиеся под опекой и дети из малообеспеченных семей. Подготовили для всех ребят подарки и премьеру спектакля», – сказал Волошин.

Благотворительная елка проводится в Химках уже в третий раз.

«Такой подарок ребятам на Новый год сделало руководство городского округа. В фойе театра «Наш дом» для юных жителей округа состоялась яркая интерактивно-развлекательная программа. Кроме того, ребята смогли пообщаться с главными персонажами праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой», – заключил Волошин.

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