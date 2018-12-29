РИАМО – 29 дек. Переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко длились в Кремле около 3,5 часов, стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между странами, сообщает ТАСС.

О проведении встречи президенты договорились на переговорах, состоявшихся в Москве 25 декабря.

«Тогда же была достигнута договоренность о создании рабочей группы из членов правительств двух стран для обсуждения вопросов интеграции и аспектов, остающихся нерешенными», – отмечается в материале.

Одним из главных для Минска является вопрос ценообразования на российский газ и проблема выпадающих доходов Белоруссии от проводимого Москвой налогового маневра.

«Россию, в частности, беспокоят периодические нарушения таможенного режима между странами, в том числе нелегальный ввоз санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ», – подчеркивается в сообщении.

В начале сегодняшних переговоров, Путин не исключил, что может возникнуть хорошая традиция встречаться перед Новым годом. Лукашенко был с ним солидарен.

«Переговоры президентов проходили за закрытыми дверями», – отмечается в материале.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, среди прочих обсуждались вопросы, связанные с потерями Минска от налогового маневра РФ.

«При этом он заверил, что данная тематика и проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства – параллельные вопросы, они «не завязаны» друг на друга», – дополняется в сообщении.