РИАМО – 29 дек. Президент России Владимир Путин принимает участие в товарищеском хоккейном матче «Ночная лига» в субботу на катке на Красной площади сообщает «Интерфакс».

Игроками также стали министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

«Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея», – отмечается в сообщении.

Задачей Лиги, получившей аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин, а с недавнего времени и женщин – к спорту.

«Ее смысл – поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором», – заключается в материале.