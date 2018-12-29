РИАМО - 29 дек. В преддверии Нового года в столичном метрополитене начали запускать тематические поезда, которые будут курсировать на разных линиях метро до конца новогодних праздников, сообщила в субботу журналистам начальник службы внешней связи Московского метрополитена Юлия Дорохина.

«Для нас стало уже традицией в канун Нового года запускать тематические составы, которые создают нашим пассажирам праздничное настроение. У нас целая серия поездов в преддверии Нового года выходит в метро. Начиная с сегодняшнего дня до 31 декабря, вы увидите на всех линиях Московского метрополитена праздничные поезда», - сказала Дорохина.

Она добавила, что большинство тематических поездов оформлено в единой общегородской концепции празднования Нового года. Дизайн выдержан в бело-голубых цветах, на внешней стороне поездов расположена крупная поздравительная надпись «С Новым 2019 годом!». Главными элементами праздничного оформления стали изображения новогодних пингвинов.

Еще один уникальный состав типа «Еж-3» начал курсировать по Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. Он отличается от остальных тем, что внутри и снаружи изображены снегири.

«Напомню также, что будет еще один поезд, который будет в концепции «Путешествие в Рождество». Мы очень просим наших пассажиров быть внимательными и бережливыми к тем украшениям, которые будут находиться внутри каждого поезда - гирлянды, надписи, стикеры», - добавила Дорохина.

По ее словам, новогодние составы будут курсировать по линиям метро до конца праздничных выходных.

Кроме того, в честь запуска новогоднего поезда на «фиолетовой» ветке Московского метрополитена Дед Мороз раздавал пассажирам пингвинов.

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