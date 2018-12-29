РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 дек. Медицинские учреждения Балашихи во время новогодних праздников будут работать в особом режиме, сообщается на сайте Центральной районной больницы Балашихи.

«Медицинские учреждения городского округа Балашиха в новогодние праздники перейдут на особый режим работы. Каждое из них в праздничные и выходные дни будет работать по своему графику», – говорится в сообщении.

Работа травматологического отделения, наркологического и кожно-венерологического диспансеров будет осуществляться 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. Режим работы взрослого отделения поликлиники №1: 30, 31 декабря, а также 3 и 4 января с 9:00 до 15:00; 1 января с 9:00 до 20:00. Детское отделение будет работать 31 декабря, 3, 4 и 6 января – с 9:00 до 15:00, а 5 и 7 января – с 9:00 до 20:00.

Поликлиники №№2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, Ново-милетская и Черновская амбулатории будут работать 31 декабря, 3, 4 и 6 января с 9:00 до 15:00.

Полный рабочий день с 9:00 до 20:00 данные учреждения будут работать по своему графику: поликлиника №1 – 1 и 7 января, поликлиника №2 – 2 января, поликлиника №4 – 5 января, поликлиника №5 – 8 января, поликлиника №6 – 2 и 8 января, поликлиника №9 – 1 января, поликлиника №10 – 7 января, поликлиника №11 – 5 и 8 января.