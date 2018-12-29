РИАМО – 29 дек. «Дочка» ОАО «Российские железные дороги» – АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) – получила первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, сообщает «Интерфакс».
«Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время вагон будет проходить сертификацию.
«После чего начнутся его тестовые испытания», – уточняется в материале.
РЖД планировали до конца текущего года изготовить и запустить в тестовую эксплуатацию один вагон «обновленного плацкарта».
В декабре на Казанском вокзале в Москве монополия представила полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером.
«Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на выставке «Транспорт России» в ноябре», – подчеркивается в материале.
«Тамбовский вагоноремонтный завод» специализируется на ремонте пассажирских вагонов всех типов.
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