РИАМО - 2 янв. Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.

Решение о подорожании проезда столичные власти приняли в декабре прошлого года. Теперь цена одной поездки по транспортной карте «Тройка» выше на 2 рубля - 38 рублей вместо 36 рублей. Тариф «90 минут» по «Тройке» подорожал на 3 рубля - 59 рублей вместо прежних 56 рублей.

Повышение стоимости проезда коснулось и владельцев билета «Единый». Такой вид проездного на 60 поездок вырос в цене на 135 рублей и стоит теперь 1900 рублей вместо 1765 рублей.

«Единый», дающий право безлимитного проезда в течение суток, подорожал на 12 рублей – с 218 до 230 рублей. Цена «Единого» на трое суток увеличилась на 23 рубля – с 415 рублей по 438 рублей. Безлимитный билет на 30 дней вырос в цене на 95 рублей, с 2075 до 2170 рублей; на 90 суток подорожал на 240 рублей и стоит теперь 5430 рублей против прежних 5190 рублей.

За «Единый» на 365 дней со среды нужно платить на 600 рублей больше – 19500 рублей вместо 18900 рублей. Аналогичный билет, дающий право совершить неограниченное количество поездок в течение календарного месяца, подорожал на 122 рубля и обходится сейчас в 2770 рублей вместо 2648 рублей.

Скорректированы цены на проезд и по билетам ТАТ. Одна поездка подорожала на 5 рублей – с 40 до 45 рублей. Безлимитный ТАТ на 30 суток теперь дороже на 60 рублей и стоит 1140 рублей вместо 1080 рублей в прошлом году.

В Москве также незначительно повысилась стоимость льготных проездных для учащихся. Проездной на подземку, действующий календарный месяц, вырос в цене на 15 рублей и стоит 395 рублей вместо 380 рублей; на наземный общественный транспорт - на 10 рублей (260 рублей вместо 250 рублей).

Проездные для учащихся на три календарных месяца на метро подорожали на 45 рублей (1185 рублей вместо 1140 рублей), на наземный транспорт – на 30 рублей (780 рублей вместо 750 рублей).

Увеличения цен не избежали и те пассажиры, которые пользуются безналичной оплатой проезда. При оплате с помощью PayPass, ApplePay и подобных сервисов одна поездка теперь обходится на два рубля дороже – 42 рубля вместо 40 рублей.

Единственные виды проездных, стоимость которых не изменилась – это «Единый» на 1 и 2 поездки. Они по-прежнему стоят 55 и 110 рублей соответственно. При этом столичные власти отменили не популярные у пассажиров виды билетов – теперь нет «Единых» на 20 и 40 поездок и семь суток, а также билетов ТАТ на 60 поездок.