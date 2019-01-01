РИАМО - 1 янв. С нового года в Московской области изменились тарифы на услуги ЖКХ, корректировка произошла в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Так, тарифы на тепловую энергию, холодную и горячую воду, водоотведение выросли на 1,7%. Со второго полугодия 2019 года на территории Московской области средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую воду - 3,5%, на тепловую энергию - 3,2%.

Конкретные тарифы на тепло и воду в Подмосковье разнятся в зависимости от муниципалитета и зависят от ряда факторов, например, от состояния инфраструктуры, наличия инвестпрограмм в ЖКХ.

Кроме того, со вторника в Московской области скорректированы тарифы на услуги газоснабжения. Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в регионе и дифференцируются только по направлениям использования газа.

Так, плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения выросла на 1,06 рубля, или на 1,7%, и составляет 64,6 рубля на одного человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров на человека.

Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем выросла на 0,9 рубля на человека в месяц, или на 1,7%, и составляет 131,67 рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека. Плата за индивидуальное газовое отопление – на 0,09 рубля за один кубометр газа, стоимость которого 5,617 рубля за кубометр при расчетах за газ по счетчикам.

Также на 1,7% в Подмосковье выросли тарифы на электрическую энергию для населения. Во второй половине года рост тарифов в одноставочном выражении составит 3,3%. Со вторника одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей составляет 5,38 рубля за киловатт-час, с 1 июля – 5,56 рубля за киловатт-час.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составляет теперь 3,77 рубля за киловатт-час, с 1 июля он вырастет до 3,89 рубля за киловатт-час. Тарифы, дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 3,3% (дневная, полупиковая) до 5% (ночная).

Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества многоквартирных домов остался в Подмосковье на уровне прошлого года и составляет 9,07 рубля в месяц с квадратного метра помещения собственника.

В 2019 году в Московской области полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.