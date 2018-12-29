РИАМО - 29 дек. Образовательный комплекс «Техноград», который заработал в сентябре на ВДНХ провел для жителей Москвы более 1,5 тысяч тестирований и 250 консультаций, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Это уникальная площадка для профессиональной подготовки. При нем создан центр развития карьеры, где желающие могут пройти профориентацию, познакомиться с актуальными требованиями работодателей и получить консультацию по планированию карьеры.

«За четыре месяца с момента открытия центра развития карьеры проведено 12 деловых мероприятий, более 1500 тестирований и 250 консультаций. Специалисты Центра постоянно пополняют банк резюме, стажировок, стипендий и грантов. Информация о вакансиях поступает напрямую от работодателей, в числе которых — крупнейшие предприятия Москвы», – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сотрудники Центра развития карьеры проводят мониторинг рынка труда, определяют потребности в персонале и анализирует перспективы трудоустройства.

«Чтобы спланировать траекторию карьерного роста, соискателям достаточно пройти специальное тестирование на сайте «Технограда» или в самом Центре – в павильоне «Арт.Техноград». Результаты теста дают возможность оценить интересы и навыки соискателя, чтобы затем сформировать его карьерный профиль», – уточняется в материале.