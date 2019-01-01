РИАМО - 1 янв. Со вторника изменились тарифы «Мострансавто» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Стоимость одной поездки на внутригородских маршрутах по ЕТК «Стрелка» зависит от количества реализованных поездок. Так, с первой по десятую поездку пассажир теперь заплатит 34 рубля 43 копейки, с 51-й поездки стоимость составляет 22 рубля 38 копеек. За наличный расчет стоимость одной поездки по городу составляет 53 рубля», – говорится в сообщении.

При оплате проезда единой транспортной картой учащегося Московской области в городском сообщении стоимость первых 35 поездок составляет теперь 17 рублей 22 копейки. Начиная с 36-й поездки пассажир платит 34 рубля.

Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной для отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составляет с нового года 50% от базового тарифа по карте «Стрелка».

Тариф на перевозку багажа в багажном отделении в количестве не более двух мест в городском сообщении отныне составляет 34 рубля, а в пригородном сообщении зависит от расстояния. До 25 километров провоз багажа стоит 34 рубля, на расстояние от 25-50 километров – 68 рублей, на 50 и более километров – 102 рубля.

ГУП МО «Мострансавто» – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходят более 4,5 тысяч автобусов, они осуществляют перевозки более 1,5 миллионов пассажиров на маршрутах регулярного сообщения общей протяженностью свыше 30 тысяч километров. Предприятие является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.