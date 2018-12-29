РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах напротив торгового центра «Выходной» может появиться остановка по требованию для льготных маршрутов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Двадцать восьмого декабря глава принял участие в традиционном прямом эфире на местном радио, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей. Жительница поселка Калинина попросила сделать остановку по требованию напротив ТЦ «Выходной». По ее словам, там останавливаются только платные маршрутные автобусы, а льготные – нет.

«Я зафиксировал вопрос. Дам поручение своим коллегам, у нас есть комиссия по безопасности дорожного движения. Такие вопросы, как установка остановочных павильонов, светофоров, решаются на комиссии. Вопрос будет рассмотрен, и примем решение», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что остановка должна соответствовать всем требованиям техники безопасности.