РИАМО - 29 дек. Ремонтные работы на круговой развязке в подмосковном Зарайске получили заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».
Было проверено качество ремонтных работ на пересечении улиц Каменева и Пионерская. После проверки дорожного полотна было выдано заключение о соответствии.
«На пересечении улицы Каменева и улицы Пионерская были проведены работы по капитальному ремонту с устройством новой кольцевой развязки. Реорганизация дорожного движения помогла ликвидировать опасный поворот и повысить уровень безопасности на данном участке», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Сидоренко.
Ремонт стартовал в октябре и завершился в конце ноября текущего года. В рамках капремонта провели работы по разборке старого асфальтобетонного покрытия, устройству нового покрытия и расширению проезжей части, а также по устройству тротуара и пешеходных переходов.
Новая кольцевая развязка обеспечит удобный подъезд к Беспятовской роще, где будет обустроена парковая зона.
Заказчик капитального ремонта – ГБУ «Мосавтодор», подрядчик – ООО «Облстрой».
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии