РИАМО - 29 дек. Ремонтные работы на круговой развязке в подмосковном Зарайске получили заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ МО «Мосавтодор».

Было проверено качество ремонтных работ на пересечении улиц Каменева и Пионерская. После проверки дорожного полотна было выдано заключение о соответствии.

«На пересечении улицы Каменева и улицы Пионерская были проведены работы по капитальному ремонту с устройством новой кольцевой развязки. Реорганизация дорожного движения помогла ликвидировать опасный поворот и повысить уровень безопасности на данном участке», – сказал исполняющий обязанности генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Алексей Сидоренко.

Ремонт стартовал в октябре и завершился в конце ноября текущего года. В рамках капремонта провели работы по разборке старого асфальтобетонного покрытия, устройству нового покрытия и расширению проезжей части, а также по устройству тротуара и пешеходных переходов.

Новая кольцевая развязка обеспечит удобный подъезд к Беспятовской роще, где будет обустроена парковая зона.

Заказчик капитального ремонта – ГБУ «Мосавтодор», подрядчик – ООО «Облстрой».