РИАМО - 1 янв. Во вторник в Подмосковье вступил в силу закон о сохранении региональных льгот жителям предпенсионного возраста, льготы представляются не в связи с выходом на пенсию, а по достижении соответствующего возраста.

Как и прежде, льготами могут воспользоваться женщины по достижении 55 лет, мужчины — по достижении 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию каждый житель Подмосковья будет пользоваться всеми мерами социальной поддержки.

К категориям граждан, которые могут претендовать на льготы, относятся ветераны труда и ветераны военной службы. Они могут получить ежемесячную денежную выплату от 160 до 487 рублей; ежемесячную денежную компенсацию по оплате квартирного телефона в размере 220 рублей; ежемесячную компенсацию в размере 50% по оплате ЖКУ, по взносу на капитальный ремонт. Им предоставят бесплатное зубопротезирование; бесплатные санаторно-курортные путевки (если доход ниже двух прожиточных минимумов); бесплатный проезд на транспорте общего пользования по территории Московской области; бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.

Также лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», получат ежемесячную денежную выплату в размере 384 рублей; ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% по оплате коммунальных услуг. Кроме того, им предоставлен бесплатный проезд на транспорте общего пользования по территории Московской области и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Пенсионеры без льготного статуса могут получить ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% по оплате жилого помещения, взноса на капитальный ремонт (если доход ниже прожиточного минимума); бесплатный проезд на транспорте общего пользования по территории Московской области. Им доступны бесплатный проезд на железнодорожном транспорте; бесплатное зубопротезирование (если доход ниже 2,5 прожиточных минимумов); бесплатные санаторно-курортные путевки (если доход ниже двух прожиточных минимумов); обеспечение периодическими печатными изданиями (если доход ниже прожиточного минимума).

С началом нового года в России вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Согласно нему, в стране будет поэтапно увеличен возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости - до 65 для мужчин и 60 лет для женщин.