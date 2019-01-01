РИАМО - 1 янв. С началом нового года в Москве вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки жителей предпенсионного возраста, он нацелен на адаптацию пожилых к новым условиям пенсионного обеспечения в России.

Во вторник в России вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Согласно нему, в стране будет поэтапно увеличен возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости – до 65 для мужчин и 60 лет для женщин.

Московский закон закрепляет предоставление ряда мер социальной поддержки не только пенсионерам, но и жителям, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, и имеющим страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения.

Для «предпенсионеров» в полном объеме сохранены такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте (кроме такси), бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по этим путевкам.

Для жителей Москвы, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, которым присвоено звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы», наряду с указанными льготами сохранены льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, по оплате услуг местной телефонной связи, а также ежемесячная городская денежная выплата.

Помимо сохранения льгот, городским законом установлены дополнительные меры поддержки москвичей, достигших возраста 50 лет, направленные на их адаптацию к новым жизненным условиям, связанным с изменением пенсионного возраста.