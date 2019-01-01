РИАМО - 1 янв. Со вторника в Москве изменилась стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки, тариф скорректировали с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены, для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил изменение составило 4%, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Работа службы перемещения направлена на то, чтобы водители не нарушали правила парковки, всегда их соблюдали. Для нас важно не количество и стоимость перемещения машин, а обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города. Стоимость перемещения, несмотря на ежегодную инфляцию, оставалась неизменной с сентября 2013 года и из-за этого до данного момента фактически была ниже экономически обоснованной стоимости одной эвакуации», – говорится в сообщении.

Стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил теперь составляет 3,2 тысячи рублей (ранее – 3 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 80 лошадиных сил до 250 лошадиных сил – 5,2 тысячи рублей (ранее – 5 тысяч рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил за исключением грузовых автомобилей – 7,4 тысячи рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составляет 49,2 тысячи рублей.

«Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А со вторника составляет 520 рублей (ранее – 500 рублей), категории В и D разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, остается неизменной на уровне 1 тысячи рублей, категории D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,2 тысячи рублей (ранее – 2 тысячи рублей)», – добавляется в сообщении.

Оплатить перемещение и хранение можно в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%. Почти 90% водителей выбирают именно такой вариант оплаты и получают скидку.

Если по окончании 60 дней перемещение и хранение все-таки не были оплачены, с водителя будет взиматься тариф, соответствующий полной стоимости затрат города на эвакуацию и хранение автомобиля.

«За пять лет работы службы эвакуации увеличились затраты на топливо, заработную плату водителей и техников, затраты на ремонт и обслуживание эвакуаторов. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть и скорректировать тарифы на перемещение и хранение транспортных средств», – подчеркивается в сообщении.

Количество жалоб от автомобилистов на решения об эвакуации составляет 0,7%. При этом в спорных ситуациях департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы всегда занимает сторону автовладельца и принимает решение в его пользу.