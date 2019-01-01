РИАМО - 1 янв. С первого дня 2019 года в Москве начали действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Так, тариф за содержание жилого помещения вырос в среднем на 1,9 рубля. Взнос на капитальный ремонт увеличился чуть меньше – на 1,19 рубля.

Ставка льготного найма жилого помещения выросла в среднем на 35 копеек; фактического найма жилого помещения - на 2,11 рубля; коммерческого найма жилого помещения - на 1,38 рубля; найма в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам — на 2,82 рубля.

Кроме того, с нового года в Москве скорректировали на 1,7% тарифы на электроэнергию. Так, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами повысился на 9 копеек, с 5,38 рубля до 5,47 рубля за киловатт-час. Для одноставочного тарифа в домах с электроплитами повышение составило 7 копеек, до 4,37 рубля за киловатт-час. Дифференцированные по зонам суток тарифы (дневная, полупиковая, ночная) в среднем увеличились от 0,5% (для газовых плит) до 6,7% (для электроплит).

Также в столице установили новые тарифы на газ. В частности, ставка тарифа выросла на 11 копеек, с 6,63 рубля до 6,74 рубля за кубометр.

Ставка тарифа на отопление также увеличилась на 1,7%, с 2279,95 рубля до 2318,59 рубля за гигакалорию. Тариф на горячее водоснабжение вырос с 188,53 рубля до 191,73 рубля за кубический метр, или на 1,7%.

Тариф на питьевую воду (холодное водоснабжение) также увеличился на 1,7% и составляет 38,7 рубля за кубометр против прежних 38,06 рубля. Тариф на водоотведение вырос с 27,01 рубля за кубический метр до 27,47 рубля. Увеличение величины тарифа аналогично составило 1,7%.