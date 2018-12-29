РИАМО - 29 дек. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков накануне Нового года рассказал о достижениях региона в спортивной сфере, жителям Подмосковья он пожелал успехов и новых целей.

«2018-ый, без сомнения, прошел под эгидой спорта – и в Московской области, и во всей стране. Он ознаменован таким выдающимся событием, уже вписанным в историю мирового спорта, как впервые проходивший в России чемпионат мира по футболу-2018», – сказал Терюшков.

Он напомнил, что для подготовки к этому глобальному событию были приложены колоссальные усилия, проведена огромная кропотливая работа.

«И результат превзошел все ожидания: FIFA назвала этот мундиаль лучшим в истории чемпионата. Для нас же более важным были отзывы жителей региона – Подмосковье принимало 9 топовых сборных – и граждан страны. То наследие, которое принес нам чемпионат мира будет развиваться и служить для всех любителей спорта. Тот опыт, который мы приобрели при подготовке, позволит нам реализовывать любые глобальные проекты в сфере спорта, туризма, культуры», – подчеркнул министр.

Также Терюшков рассказал о том, что Подмосковье впервые принимало два крупных международных турнира: женское первенство мира по хоккею среди юниорок в Дмитрове и чемпионат Европы по конькобежному спорту в Коломна.

«Стоит отметить, что женский хоккейный турнир побил рекорды посещаемости: за несколько дней чемпионат посетили более 20 тысяч зрителей», – отметил глава Минспорта.

Еще одним ярким спортивным достижением уходящего года, по мнению Терюшкова, стало выступление Подмосковья на IV летней Спартакиады молодежи России.

«Впервые Московская область стала серебряным призером по общекомандному зачету среди субъектов Российской Федерации.

В 2018 году спортсмены, представляющие Московскую область на официальных международных и всероссийских соревнованиях завоевали 2043 медали. Это хороший показатель», – заверил министр.

Он добавил, что в уходящем году была продолжена работа по развитию спортивной инфраструктуры региона.

«Одним из самых амбициозных и перспективных проектов стало начало строительства Академии хоккея имени Владимира Петрова. Это будет уникальный спортивный кластер, где будут развиваться разные виды спорта. Он спроектирован с учетом современных трендов и технологий. Открытие запланировано на 2019 год», – перечислил Терюшков.

Министр пожелал подмосковным жителям в 2019 году новых успехов и достижений, новых масштабных проектов, новых идей и возможностей для их осуществления.

«Спорт, развитию которого все мы служим – это не только мощнейший фактор единения людей, не только средство укрепления здоровья каждого человека, но и целая философия здорового образа жизни, долголетия и оптимизма», – резюмировал Терюшков.