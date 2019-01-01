РИАМО - 1 янв. Со вторника стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы выросла до 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области – до 23 рублей.

До этого тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись уже полтора года – с 1 июля 2017 года. Теперь они проиндексированы.

Проезд по территории столицы с нового года стоит 36 рублей вместо 34 рублей. Для межсубъектных поездок по территории Москвы и Московской области действует зонный тариф, который со вторника повышен с 22 до 23 рублей.

Для поездок в пригородных электропоездах повышенной комфортности сохранен повышающий коэффициент 2 к стоимости проезда.

Пересмотр тарифов на проезд в электропоездах в течение 2019 года не планируется.