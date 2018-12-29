РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах не планируют засыпать засыхающий пруд на Октябрьском проспекте, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Двадцать восьмого декабря глава принял участие в традиционном прямом эфире на местном радио, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей. Жительница дома №9 на Октябрьском проспекте попросила главу решить проблему пересыхающего пруда возле дома и не засыпать его.

«Старожилы помнят, что это была речушка. Когда пошла застройка, родники пропали. На сегодняшний день есть проблема, каким образом этот пруд должен пополняться водой. Но пруд засыпать не будем», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что три года назад там пробурили скважину и насосами качали воду. Но летом насосы не справляются из-за сильного испарения.

«Сегодня этот пруд напоминает лужицу. Мы там и сад сажали, и пытались окультурить место. Попытаемся что-то решить», – заключил глава.