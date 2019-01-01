РИАМО - 1 янв. Со вторника перевозчики «Стартранс» и «Домтрансавто» обслуживают 94 автобусных маршрута в Подмосковье вместо «Мострансавто», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На 94 областных маршрутах, обслуживаемых ранее ГУП Московской области «Мострансавто» по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, изменился перевозчик. По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров на ряде маршрутов в Химках, Долгопрудном, Наро-Фоминском округе, Королеве, Мытищах, Подольске, Домодедове, Красногорске, в Одинцовском и Ленинском районах обслуживание осуществляется другими перевозчиками», — говорится в сообщении.

Замена перевозчика никак не скажется на качестве обслуживания. Данные маршруты обслуживаются по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан и с сохранением действующих параметров – числом и классом транспортных средств.

По вопросам обслуживания маршрутов можно обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области по телефону: 8 (495) 228-19-19.