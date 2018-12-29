РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 дек. В подмосковных Люберцах после жалобы жительницы проверят тарифы на водоснабжение, которые действуют в доме на улице Кирова, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Двадцать восьмого декабря глава принял участие в традиционном прямом эфире на местном радио, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей. Жительница дома №63 на улице Кирова пожаловалась на вторичное поднятие тарифов на водоснабжение. По ее словам, тариф поднялся в ноябре на 3 рубля.

«Если мы говорим об услугах ЖКХ, то законодательно определено, что с 1 июля происходит повышение цен. Оставьте свой номер телефона, я дам отдельное поручение, чтобы с вами связались и этот случай отдельно проверили», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что если повышение тарифов произошло незаконно, то их вернут к нормативам, которые устанавливает комитет по ценам и тарифам.