РИАМО - 29 дек. Жителям Московской области напомнили, что изменится в региональном законодательстве в новом году, среди изменений – распространение льгот пенсионеров на лиц предпенсионного возраста, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Региональный парламент принял бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы. Доходы регионального бюджета составят в 2019 году 536,6 миллиарда рублей. Расходы подмосковного бюджета в 2019 году составят более 587 миллиардов рублей.

«С 1 января 2019 года неработающие жители Подмосковья, ухаживающие за инвалидами, смогут получать ежемесячную денежную выплату. Для ее получения необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства», – отмечается в сообщении.

Кормящие и беременные женщины теперь смогут получить льготу на питание в денежном виде. В месяц на одного человека будет выделено: детям в возрасте до одного года - 681 рубль; детям в возрасте от одного года до двух лет - 517 рублей; детям в возрасте от двух до трех лет - 430 рублей; беременным женщинам - 259 рублей; кормящим матерям - 681 рубль.

«Прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2019 установлен в размере 9908 рублей. В соответствии с прожиточным минимумом устанавливается социальная доплата к пенсии. Прогнозная численность получателей социальной доплаты – 164,9 тысячи человек. Средний размер доплаты составит 2508,55 рубля в месяц. Прожиточный минимум пенсионера в Московской области выше, чем в Российской Федерации в целом – в России он составляет 8846 рублей», – дополняется в сообщении.

С 1 января вступает в силу закон, которым распространяются действующие льготы для пенсионеров на лиц предпенсионного возраста. Теперь граждане предпенсионного возраста – женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет - смогут получить региональные льготы в полном объеме. Воспользоваться льготами смогут 30 тысяч человек ежегодно. Из них в 2019 году 10,2 тысячи человек – ветераны труда и ветераны военной службы, 600 человек - лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», а 19,2 тысячи – пенсионеры без льготного статуса, в том числе около 6 тысяч человек с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

«За самовольное проведение реконструктивных работ на фасадах объектов капитального строительства общественного назначения без согласования с администрацией муниципалитета теперь грозит штраф. Его размеры составят: для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей», – подчеркивается в сообщении.

Стоимость патента для иностранных работников в Московской области на 2019 год составит 4750 рублей. В 2018 году стоимость патента составляла 4,3 тысячи рублей.

Установлены сроки получения разрешений на охоту в Подмосковье. Разрешение для физических лиц на добычу нелимитированных охотничьих ресурсов можно будет получить за 30 дней до открытия весеннего сезона. Срок начала весеннего сезона охоты определяет губернатор Московской области.

Жители Московской области смогут участвовать в реализации проектов инициативного бюджетирования. В бюджете региона на данные цели запланировано по 300 миллионов рублей ежегодно.

С 2019 года в Московской области будет введен экспериментальный налоговый режим для самозанятых. Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, которые получают доход от деятельности и при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, при этом их доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Данные в налоговую будут передаваться через мобильное приложение автоматически – граждане смогут не сдавать отчетность. Также участникам эксперимента предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей для оплаты ими части сумм налога.