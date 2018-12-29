РИАМО - 29 дек. В бюджете Подмосковья предусмотрены средства для компенсации стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг льготникам, в числе которых труженики тыла и ветераны труда, сообщается на сайте Московской областной думы.

По словам члена комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимира Вшивцева, на эти цели ветеранам труда и ветеранам военной службы выделяется более 11,7 миллиарда рублей.

«Для тружеников тыла – более 23,4 миллиона рублей; для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, – более 197 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Ранее председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщал, что бюджет Подмосковья на 2019–2021 годы социально ориентирован: на социальные нужды пойдет свыше 70% расходов.