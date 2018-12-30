РИАМО – 30 дек. Все службы городского хозяйства в воскресенье переведены на усиленный, круглосуточный режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача – обеспечить штатную, безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, комфортные и безопасные условия отдыха москвичей в новогодние и рождественские праздники», – сказал Бирюков.

Он добавил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме до 8 января включительно.

«Коммунальным службам поручено разместить аварийные бригады по утвержденным местам дислокации для оперативного прибытия по вызову. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в жилом фонде, на тепловых, электрических, газовых и других сетях может быть привлечено 1290 бригад», – отметил Бирюков.

По его словам, ГУ МЧС России по Москве поручено взять под особый контроль все места запуска фейерверков.

«Определены 92 специальные площадки для запуска пиротехники. В период новогодних праздников на них будут дежурить представители органов исполнительной власти, сотрудники полиции и пожарные. Кроме того, пиротехнические шоу пройдут на 31 городской площадке», – пояснил заммэра.

Он добавил, что для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Москве сформирована группировка сил и средств в составе более 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, 10 вертолетов и почти более 1,6 тысячи человек личного состава.

Кроме того, как отметил Бирюков, под особый контроль коммунальных служб взяты уборка и вывоз мусора с территории рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний.