РИАМО - 1 янв. С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора.

В апреле прошлого года в Подмосковье на конкурсной основе выбрали региональных операторов по обращению с отходами. Они заменили контейнеры на мусорных площадках и приобрели мусоровозы для разных видов отходов.

Разные виды отходов теперь будут вывозить разные автомобили: «чистые» отходы заберет синий автомобиль, «грязные» – серый.

Отходы отправятся на сортировочные пункты или на перерабатывающие комплексы.

Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.

Благодаря раздельному сбору, бумага, металл, пластик и стекло не останутся на свалке, а вернутся в производство. Мусор, который нельзя использовать повторно, будет термически обработан. Для этих целей в регионе запустят четыре безопасных для экологии завода.

В течение первого квартала года в Подмосковье будет работать специальный штаб, задача которого – вести мониторинг и сопровождение всех процессов, связанных с мусором, чтобы избежать его навалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, говоря о проблеме мусора в регионе, отметил, что в течение 2019-2020 годов на территории области окончательно закроют все полигоны твердых бытовых отходов. В этом году в регионе приступят к рекультивации шести из них.

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