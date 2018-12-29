РИАМО - 29 дек. Автолюбители из городского округа Ступино решили организовать праздничный флешмоб для всех жителей, сообщается в официальной группе муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Водители выстроили главный символ праздника – новогоднюю ель – с помощью 10-15 машин на одной из площадей городского округа Ступино», – говорится в сообщении.

Жители муниципалитета, в свою очередь, поблагодарили автомобилистов за такую инициативу. По их мнению, подобные акции дарят позитивное настроение надолго.